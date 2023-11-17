İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7548
  • EURO
    31,2096
  • ALTIN
    1832.49
  • BIST100
    7780.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor
Güncel

Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Esenyurt'ta kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA17 Kasım 2023 Cuma 08:28 - Güncelleme:
Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor
ABONE OL

Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'taki bir iş yerinin, kimyasal maddelerin konulduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangında, alevler depoyu sardı. Yangın sırasında depodaki kimyasal maddelerden kaynaklı ufak çaplı patlamalar da yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bölgeye çok sayıda ilçeden de takviye ekip ve su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin, çevre iş yerlerine sıçrama riski bulunan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.