İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2025 Cumartesi / 12 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta korku dolu anlar! Hareket halindeki araca ateş
Güncel

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Hareket halindeki araca ateş

Esenyurt'ta hareket halindeki otomobilin sürücüsüne silahlı saldırı düzenlendi.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 07:18 - Güncelleme:
Esenyurt'ta korku dolu anlar! Hareket halindeki araca ateş
ABONE OL

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi ile 2051 Sokak'ın kesiştiği yerde plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobilden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BF 4721 plakalı otomobile ateş açıldı.

Saldırı esnasında, otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobile çarptı.

Olayda yaralanan olmazken, saldırganlar geldikleri araçlarla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri yerde çok sayıda kovan buldu, bazı araçlara da kurşun isabet ettiği görüldü.

Saldırıya uğrayan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.