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Esenyurt'ta akılalmaz kaza: Yolcu metrobüsten yola düştü!

İstanbul Esenyurt'ta, yerinden fırlayan rögar kapağı seyir halindeki metrobüsün kapısını kırdı. Metrobüs kapısının yanında seyahat eden yolcu ise kırılan kapıdan yola düştü. O anlar ise metrobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
Esenyurt'ta akılalmaz kaza: Yolcu metrobüsten yola düştü!
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Dün, Saadetdere'den Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yaşanan olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, metrobüste orta kapıya dayanan yolcunun kapının kırılmasıyla yola düşmesi yer aldı.

Görüntülerde, diğer yolcuların yaşadığı panik de dikkati çekti.

Öte yandan dün hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- KAZA

Saadetdere'den Beylikdüzüne doğru sefer yapan metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı.

Metrobüsün kapısı fırlayan kapağın çarpmasıyla kırılırken, bu sırada bir yolcu darbenin etkisiyle açılan kapıdan yola düşüp yaralanmıştı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bölgede tek şeritten sağlanırken ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü.

Metrobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

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