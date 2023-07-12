Esenyurt'ta korkutan yangın!

Esenyurt Pınar Mahallesi 1282 Sokakta sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle 3 katlı metruk binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı. Öte yandan binada iki hafta öncede yangın çıktığı öğrenildi. Olay da ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. Çatı katı alev alev yanarken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ola yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olayı anlatan Yusuf Yetişkes, "Sabah saatlerinde yangın çıktı. Mahalle sakinleri buranın yıkılmasını istiyor. İki hafta önce yine yanmıştı" dedi.