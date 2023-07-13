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Esenyurt'ta korkutan yangın

İstanbul Esenyurt'ta belediyeye ait çöp araçlarının bakımının yapıldığı tesiste çıkan yangın söndürüldü.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Esenyurt'ta korkutan yangın
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Koza Mahallesi 1342. Sokak'ta bulunan Esenyurt Belediyesinin çöp araçlarının bakımının yapıldığı tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi.

Tesisin bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiyenin soğutma çalışmasının sürdüğü tesis ile alevlerin sıçradığı çöp kamyonlarında hasar oluştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, bir çöp kamyonu ise kullanılamaz hale geldi.

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