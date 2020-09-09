İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4931
  • EURO
    8,8601
  • ALTIN
    468.575
  • BIST100
    1097.19
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta minibüslerde yine aynı manzara: Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar
Güncel

Esenyurt'ta minibüslerde yine aynı manzara: Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde yapılan minibüs denetiminde, 12 yolcu taşıması gereken minibüsten 33 kişi çıktı. Ayakta giden 21 yolcu araçtan indirilirken, minibüsçüye ceza kesildi.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 09:15 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:38
ABONE OL

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde İstanbul'da denetim yaptı. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda da trafik polisleri denetim yaptı. Burada birçok minibüsün ayakta yolcu taşıdığı görülürken, bir minibüsten 12 yerine 33 yolcu çıktı. 21 yolcu araçtan indirildi. Ayakta yolcu alan sürücülere 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Durdurulan bir başka minibüste de 12 yolcu olması gerekirken 24 yolcu olduğu tespit edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.