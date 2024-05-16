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Esenyurt'ta motosikletten ateş açıldı

Esenyurt'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce motosikletten çevreye ateş açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halindeki 2 otomobile ve bir daireye mermi isabet etti.

DHA16 Mayıs 2024 Perşembe 07:00 - Güncelleme:
Esenyurt'ta motosikletten ateş açıldı
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Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi 2225 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bilinmeyen nedenle çevreye silahla ateş açarak kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bu sırada park halinde olan 2 otomobil ile daireye mermi isabet etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevredekilerden konu ile ilgili bilgi alan polis ekipleri iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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