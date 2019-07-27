Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandı
ESENYURT'ta bulunan ilk okulun çatısı alev alev yandı.
- DHA
Gökevler Mahallesi'nde bulunan Siteler İlkokulu'nun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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