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Esenyurt'ta otele 3 gün arayla iki silahlı saldırı! 1 kişi tutuklandı

Esenyurt'ta bir otele yönelik 3 gün arayla silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri de adliyeye sevk edildi.

AA4 Şubat 2025 Salı 12:57 - Güncelleme:
Esenyurt'ta otele 3 gün arayla iki silahlı saldırı! 1 kişi tutuklandı
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta Zafer Mahallesi'nde bulunan bir otele silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Saha çalışması yapan ve 572 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay yerine taksiyle gelen şüpheli A.L'nin yaya olarak kaçtıktan sonra tekrar taksiye bindiğini, ardından Mersin'e gittiğini tespit etti.

Şüpheli, 16 Ocak'ta Mersin'de gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Aynı otele yönelik 15 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırı üzerine yapılan çalışmada da 610 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay yerine yaya olarak gelen şüphelinin otelin kapısına doğru silahla ateş ettikten sonra yine yaya olarak kaçtığını belirledi.

Şüphelinin sonrasında taksiye binerek önce Şişli'ye gittiği, ardından taksi değiştirerek Kartal'a geçtiğini tespit eden ekipler, kimliği belirlenen 18 yaşından küçük B.A'yı Beylikdüzü'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli B.A'nın 15 Ocak'ta otelin önüne gelerek kapıya doğru silahla ateş etmesi, ardından olay yerinden ayrılıp taksiye binmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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