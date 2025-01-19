İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2025 Pazar / 20 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta oto yıkamacıda bir kişi silahla öldürüldü
Güncel

Esenyurt'ta oto yıkamacıda bir kişi silahla öldürüldü

İstanbul Esenyurt'ta oto yıkamacıda çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü.

AA19 Ocak 2025 Pazar 07:10 - Güncelleme:
Esenyurt'ta oto yıkamacıda bir kişi silahla öldürüldü
ABONE OL

İncirtepe Mahallesi 355. Sokak'taki bir oto yıkamacıda, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Arbede sırasında bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti, şüpheli iş yerinden koşarak kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu.

Zanlının kaçarken sokaktaki rögar kapağından içeri bir şey attığını tespit eden ekipler, delili çıkarmak için belediyeden destek aldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.