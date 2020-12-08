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Güncel

Esenyurt'ta PTT çalışanlarına taşlı saldırı! Şüpheliler aranıyor

Esenyurt'taki PTT Yenikent şubesinde çalışan PTT görevlileri, iki kişinin taşlı saldırısına uğradı. Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

AA08 Aralık 2020 Salı 12:29 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 12:29
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Dün akşam saat 5.00'ten sonra meydana gelen olayda, iki kişi iddiaya göre "Kargomu neden eve getirmiyorsunuz?" diyerek PTT Yenikent şubesi çalışanlarına saldırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, arabadan inen iki kişi, PTT önünde sırada bekleyen diğer müşterilerin arasına girerek PTT çalışanlarıyla sözlü tartışmaya başlıyor. Daha sonra PTT çalışanlarına yumruk atarak darp etmeye başlayan iki kişi, bina dışarısına çıkartılmaya çalışılıyor.

Bina dışarısında eline kaldırım taşı alan zanlılardan biri önce çalışanların üzerine daha sonra ise PTT binasına atıyor.

Olay sonrası yaralanan 3 PTT çalışanı hastaneye giderek tedavi olurken, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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