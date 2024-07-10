İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9441
  • EURO
    35,6992
  • ALTIN
    2515.22
  • BIST100
    10763.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Esenyurt'ta restorana silahlı saldırı

Esenyurt'ta müşterilerin bulunduğu sırada bir restorana motosikletli kişilerce ateş edildi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 13:16 - Güncelleme:
Esenyurt'ta restorana silahlı saldırı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir restoranın önünden geçen motosikletteki 2 kişiden biri restorana doğru silahla ateş açtı.

Saldırganlar kaçarken, restoranda bulunan müşteriler panik yaşadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin saldırganları yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Öte yandan, restoranın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, motosikletteki şüphelinin restorana ateş açması ve müşterilerin bu esnada yaşadığı panik anları yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.