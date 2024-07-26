İstanbul Esenyurt İlçesi'nde Selahattin Eyyubi Mahallesi'nden geçen ve Haramidere'yi besleyen derenin, yağmur sonrasında fabrikalardan dereye karıştığı iddia edilen kimyasal atıklardan dolayı gün içerisinde kırmızı renkte suların aktığı görüldü. Öte yandan dereden akan kırmızı renkteki su kötü kokuya neden oldu. Dereden akan suyun renginin kırmızı olduğunu ve kötü koktuğunu gören vatandaşlar yetkilerden çözüm bulmalarını istedi.

"BİR GÜN ÖNCE BEYAZ AKIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sıddık Kartal, "Ben Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde oturuyorum. Dere kokuyor, yağmur yağdığında biraz temizleniyor ama dere genelde pis kokuyor. Hatta birkaç gün önce derenin içi sinekle dolmuştu. Kokudan geceleri evde yatamıyorduk. Bugün yine pis kokuyordu, kırmızı bir su akıyordu. Bir önceki gün de yağmur yağdığında beyaz köpüklü bir su akıyordu. Bir şeyler atıyorlar bu dereye, sürekli kokuyor. Biz yetkililerden buranın temizlenmesini istiyoruz. Kokudan geceleri yatamıyoruz" dedi.