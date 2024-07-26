İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2024 Cuma / 20 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9805
  • EURO
    35,852
  • ALTIN
    2529.65
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta şaşırtan manzara! Yağmur sonrası dere dün beyaz bugün kırmızı renkte aktı
Güncel

Esenyurt'ta şaşırtan manzara! Yağmur sonrası dere dün beyaz bugün kırmızı renkte aktı

Haramidere'yi besleyen dere, yağmur sonrasında kırmızı renkte akmaya başladı. Dereyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı mahalle sakinleri ise kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi.

IHA26 Temmuz 2024 Cuma 18:28 - Güncelleme:
Esenyurt'ta şaşırtan manzara! Yağmur sonrası dere dün beyaz bugün kırmızı renkte aktı
ABONE OL

İstanbul Esenyurt İlçesi'nde Selahattin Eyyubi Mahallesi'nden geçen ve Haramidere'yi besleyen derenin, yağmur sonrasında fabrikalardan dereye karıştığı iddia edilen kimyasal atıklardan dolayı gün içerisinde kırmızı renkte suların aktığı görüldü. Öte yandan dereden akan kırmızı renkteki su kötü kokuya neden oldu. Dereden akan suyun renginin kırmızı olduğunu ve kötü koktuğunu gören vatandaşlar yetkilerden çözüm bulmalarını istedi.

"BİR GÜN ÖNCE BEYAZ AKIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sıddık Kartal, "Ben Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde oturuyorum. Dere kokuyor, yağmur yağdığında biraz temizleniyor ama dere genelde pis kokuyor. Hatta birkaç gün önce derenin içi sinekle dolmuştu. Kokudan geceleri evde yatamıyorduk. Bugün yine pis kokuyordu, kırmızı bir su akıyordu. Bir önceki gün de yağmur yağdığında beyaz köpüklü bir su akıyordu. Bir şeyler atıyorlar bu dereye, sürekli kokuyor. Biz yetkililerden buranın temizlenmesini istiyoruz. Kokudan geceleri yatamıyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.