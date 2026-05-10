Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil alev aldı... Bahçeşehir istikameti felç oldu

Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda yaşanan araç yangını sürücüye ve trafiğe zor anlar yaşattı. Seyir halindeyken alevlerin sardığı otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle Bahçeşehir istikametinde ciddi trafik yoğunluğu oluştu ve araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL BİRDEN ALEV ALDI
Esenkent mevkisi TEM bağlantı yolunda ilerleyen 34 CYK 782 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı,
Alevleri fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, Bahçeşehir istikametinde yoğunluk oluştu.
Aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.