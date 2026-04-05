İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6091
  • EURO
    51,4244
  • ALTIN
    6636.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta sokak ortasında vahşet! İki kadını darp edip elini kolunu sallayarak gitti
Güncel

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde kan donduran bir şiddet olayı yaşandı. Şehitler Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs, yol ortasında tartıştığı iki kadını acımasızca darp etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, şahsın kadınlara saldırdığı, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.

IHA5 Nisan 2026 Pazar 15:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Esenyurt'ta akşam saatlerinde bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yaşandı. Bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında iki kadını darp etti. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın sokak ortasında iki kadını darp ettiği, kadınların ise kendilerini savunmaya çalıştığı anlar yer aldi. Şahıs bir süre sonra yürüyerek olay yerinden ayrılırken çevredeki vatandaşlar ise kadınların yardımına koştu. Olay sonrasında kadınların şikayetçi olmadığı ögrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi bozup engelli Filistinliyi öldürdü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.