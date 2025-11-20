İSTANBUL 24°C / 14°C
Güncel

Esenyurt'ta tavuk döner can aldı: 13 yaşındaki Eren için belediye harekete geçti

Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunan 13 yaşındaki Eren Yılgın, hastanede yaşamını yitirdi. Şüphe üzerine döner siparişi verdiği ruhsatsız ve hijyen kurallarına uymayan işletmenin mühürlendiği duyuruldu.

20 Kasım 2025 Perşembe 20:47
Esenyurt'ta tavuk döner can aldı: 13 yaşındaki Eren için belediye harekete geçti
Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamada, 13 yaşındaki Eren Yılgın'ın hayatını kaybetmesinde zehirlenme şüphesinin öne çıkması üzerine, sipariş verdiği tavuk dönerciye yönelik belediye zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin gece saatlerinde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin İstiklal Mahallesi'ndeki iş yerinde yaptıkları incelemelerde, işletmenin ruhsatsız olduğu ve hijyen kurallarına uyulmadığının belirlendiği aktarıldı.

Ekipler tarafından iş yerindeki gıda ürünlerinden incelenmek üzere numuneler alındığı aktarılan açıklamada, hijyen eksiklikleri nedeniyle 42 bin lira idari para cezası uygulanan işletmenin, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü için zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Ayten Yılgın dün akşam işten döndüğünde oğlu Eren Yılgın'ı evde baygın halde bulmuştu. Anne Yılgın'ın yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber vermiş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetmişti.

