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Güncel

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 21:12 - Güncelleme:
Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın! 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın ilk iki katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreyi sardı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ve zabıta ekipleri iş yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının çıktığı binaya bitişik olan 5 ayrı binadaki vatandaşlar da tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen ve olay yerindeki sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Atölyedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Ekiplerin binadaki incelemeleri sürüyor.

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