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Esenyurt'ta tekstil fabrikası yangını! Patlamalar meydana geldi

Esenyurt'ta bir çorap fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yoğun müdahale sonucu yangın söndürüldü.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 12:09 - Güncelleme:
Esenyurt'ta tekstil fabrikası yangını! Patlamalar meydana geldi
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Esenyurt Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde 2 bin metrekare alan üzerine kurulu halı ve perde üretimi yapılan 3 katlı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile su tankı sevk edildi.

Yangın nedeniyle binadaki çalışanlar tahliye edilirken, fabrikanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında fabrika binasında ara ara patlamalar yaşandı.

Yangın sırasında oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görüldü.

Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında fabrikada büyük hasar oluştu.

Fabrika çalışanı Sebahattin Güvener, boyahanede bakımcı olarak çalıştığını belirterek, yangının çıktığını görmediklerini, çevredekilerin yangın olduğunu bildirmeleri üzerine fabrikadan dışarı çıktıklarını söyledi.

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