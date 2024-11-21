İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2024 Perşembe / 20 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4937
  • EURO
    36,3072
  • ALTIN
    2963.53
  • BIST100
    9367.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta terör soruşturması! DEM Parti'li iki ilçe yöneticisi tutuklandı
Güncel

Esenyurt'ta terör soruşturması! DEM Parti'li iki ilçe yöneticisi tutuklandı

DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında, PKK'lı bir teröristin sözde anma etkinliğine ilişkin gözaltına alınan partinin ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 20:49 - Güncelleme:
Esenyurt'ta terör soruşturması! DEM Parti'li iki ilçe yöneticisi tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış için DEM Parti'nin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Savcılıktaki işlemleri sonrası Arınan ve Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Arınan ve Yılmaz'ın, üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.