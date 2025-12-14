İSTANBUL 12°C / 7°C
Güncel

Esenyurt'ta trafikte dehşet: Sürücüyü öldüresiye dövdü

Esenyurt'ta, trafik akışını bozduğu sırada yol üzerinde tartıştığı bir başka sürücüyü öldüresiye döven şahsın o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

IHA14 Aralık 2025 Pazar 16:02 - Güncelleme:
Esenyurt'ta trafikte dehşet: Sürücüyü öldüresiye dövdü
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, 12 Aralık günü, bir araç sürücüsü, trafiğin akışını bozarak, diğer sürücüleri riske attı. Şahıs, bulvarda bu duruma tepki gösteren diğer sürücülere öfkelenerek, aracından inip, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ismi B.G. (24) olduğu öğrenilen, şahıs kendisinden yaşça büyük bir başka aracın sürücüsüne kavga sırasında tekme ve yumruklarla öldüresiye saldırdı. Olay, vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansırken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Öte yandan, yaşanan olay sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plaka ve kimlik bilgileri tespit edilen B.G. (24), olaydan bir gün sonra sevk ve idaresindeki aracında gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Emniyette ki ifade işlemleri tamamlanan şahıs hakkında, 2 suçtan idari para cezası uygulanırken, 'kasten yaralama' ile 'mala zarar verme' suçlarından işlem yapılmak üzere bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

  • trafik akışı
  • şiddet
  • video görüntüsü

