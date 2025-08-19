İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda; 207 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 98 kg kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

19 Ağustos 2025 Salı 07:39
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonlar ile 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul'un Esenyurt ilçesi uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Ayrıca operasyon ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

