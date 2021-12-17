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Esenyurt'ta yangında ölen 4 çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt'ta 14 Aralık'ta Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede çıkan yangında hayatını kaybeden 4 çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Küçükçekmece Hacı Mustafa Güllü Camii'nde kılınan namazın ardından 4 çocuk Silivri Gümüşyaka Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

DHA17 Aralık 2021 Cuma 15:05 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 15:05
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Esenyurt'ta Üçevler Mahallesi 887. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede 14 Aralık'ta çıkan yangında evde 5 çocuğu ile evde bulunan anne bir çocuğunu dışarı çıkarıp çevreden yardım istemişti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinden sonra sağlık ekipleri dairede kalan Ahmet El Hammud (10), Besme El Hammud (9), Şahin El Hammud (4) ve Selva El Hammud (1) isimli çocukların hayatlarını kaybettiğini belirlemişti.

Yangında hayatını kaybeden 4 çocuğun Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün cenaze namazları kılındı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Hacı Mustafa Güllü Camii'nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından 4 çocuk Silivri Gümüşyaka Yeni Mezarlığına defnedildi.

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