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Esenyurt'ta yarım kalan projeler tamamlanıyor! Yıldız Camii yıl sonunda ibadete açılacak

Esenyurt'ta 2014 yılında temeli atılan ancak yarım kalan Yıldız Camii projesinin tamamlanması için çalışma başlatıldı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabalarıyla yapımına yeniden başlanan proje yıl sonunda ibadete açılacak.

IHA18 Ocak 2025 Cumartesi 14:38 - Güncelleme:
Esenyurt'ta yarım kalan projeler tamamlanıyor! Yıldız Camii yıl sonunda ibadete açılacak
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede yarım kalan projeleri tek tek tamamlıyor. Bu kapsamda 10 yıl önce temeli atılan ancak yarım bırakılan Yıldız Camii projesinin yapımına yeniden başlandı. Esenyurt Zafer Mahallesi'nde 4 bin 923 metrekare alan üzerine inşa edilen proje, yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacak. 2 bin 276 kişilik namaz kılma alanına sahip 5 minareli Yıldız Camii projesinde, 400 metrekare külliye, Kur'an kursu, 2 bin 700 metrekare avlu ve sosyal donatı alanları yer alıyor. Caminin alt kısmında ise Esenyurt Belediyesi Aşevi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü vatandaşlara hizmet veriyor.

"PLANIMIZ İNŞALLAH YIL SONUNA YETİŞTİRMEK"

Yıldız Camii inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aksoy, mahalle sakinlerinin yıllardır tamamlanmasını beklediği projeyi kısa sürede hizmete açacaklarını söyleyerek, caminin yanındaki alana bir çocuk parkı yapılması yönünde talimat verdi. Aksoy, "Bölgesinde uzun bir süredir tamamlanmayı bekleyen Yıldız Camii'ni ziyaret edip dernek yönetimi ve mahalle sakinlerimizle inşaatı gezdik. Şantiyemiz pazartesi kuruluma geçiyor. Planımız inşallah yıl sonuna yetiştirmek. Caminin yanındaki alanı vaktinde inşa aşamasında çocuk parkından ödünç almışız. Yine çocuk parkı şeklinde mahallemize teslim edeceğiz" dedi.

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