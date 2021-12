Esenyurt'ta yine aynı cadde yine kaza

DHA 2 Aralık 2021 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 10:40

Olay, 28 Kasım Salı günü Esenyurt Akşemsettin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şahin Yıldız arkadaşının iş yerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. O sırada alkollü olduğu iddia edilen Memet A. idaresindeki otomobil, Şahin Yıldız'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanıp düşen Yıldız yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin Yıldız'ın bacağında kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın yaşandığı caddede ise daha önce de yaşanan kazalar nedeniyle vatandaşlar çözüm bekliyor.

"AŞAĞIDAN GELEN ARAÇ ÇARPTI"

Yaşanan kazayı anlatan Özcan Göçer, "10 gün önce set istedik, yapıldı. Setin yapılmasının ardından kazalar devam etti. Biz buraya ışık konulmasını istiyoruz. Her seferinde bunun için dilekçe yazıyoruz. Hiçbir şekilde gelen yok. Arkadaşımız karşıdan karşıya geçerken, aşağıdan gelen araç çarptı. Hastaneye kaldırıldı. Şu an hayati tehlikesi de yok" dedi.

"BİR YAYANIN ÖLMESİ AN MESELESİ"

Caddede yaşanan kazalar nedeniyle ölümle bir kazanın yaşanmasının an meselesi olduğunu belirten Serhat Güner, "Akşam saatlerinde komşumuz, dükkana gelecekti. Biz onu bekliyorduk. Aşağıdan bir araba geldi. Hızlı geliyor, setten uçarak yayaya çarpıyor. Ölümden döndü. İlk müdahaleyi biz burada yaptık. Şurada bir ışık olsaydı belki de bu şey yaşanmayacaktı. Her gün bir kaza oluyor. Şurada canlı yayın yapsalar, kaç tane kaza denk gelecek. Başvuru da yaptık. Hiçbir şekilde önlem alınmadı. Bir yayanın ölmesi an meselesi" şeklinde konuştu.