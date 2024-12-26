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Esenyurt'ta zincirleme kaza

Esenyurt'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı.

DHA26 Aralık 2024 Perşembe 11:58 - Güncelleme:
Esenyurt'ta zincirleme kaza
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Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Haramidere Bağlantı Yolu mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücü M.E. kullandığı 34 BMM 697 plakalı hafif ticari araçla, sağ şeritte seyir halinde olan F.D. yönetimindeki 34 FMY 921 plakalı kamyonete çarptı. Bu sırada sol şeritten ilerleyen F.K.'nın yönetimindeki 34 AFR 832 plakalı panelvan, savrulan kamyonete çarptı.

Toplamda 3 aracın karıştığı kazada F.D. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrolü bir şekilde sağladı.

İtfaiye ekipleri ise, kamyonetin içinde sıkışan şoför F.D.'yi kurtardı. Kazada yaralanan F.D., M.E. ve F.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı.

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