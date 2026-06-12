İstanbul'da uluslararası boyutlu bir aşk dolandırıcılığı operasyonu gerçekleşti. Arkadaşlık sitesinde kendisini Amerikalı işadamı olarak tanıtan Nijeryalı bir şüpheli, Hong Konglu diş hekiminden yıllar içinde 2.5 milyon dolar para kopardı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda Esenyurt'ta 6 kişi gözaltına alınırken, sahte profilde kullanılan fotoğrafın bir İspanyol vatandaşına ait olduğu belirlendi.

SAHTE HESAPLA AŞK TUZAĞI

Nijeryalı adam, bir İspanyol'un fotoğrafını kullanarak Hong Konglu kadını "Amerikalı işadamıyım" diye Esenyurt'tan dolandırdı.

Hong Konglu diş hekimi, sosyal medyada kendisini Amerikalı olarak tanıtan Nijeryalı tarafından dolandırıldı. Kadın doktoru âşık edip 2.5 milyon dolar çarpan sahtekarlar Esenyurt'ta yakalandı.

Hong Kong'da yaşayan diş hekimi Siu P.Y.F., 2020 yılında bir arkadaşlık sitesinde kendisini Amerikalı işadamı ve 'Richard' olarak tanıtan kişiyle tanıştı. Yıllarca yalnızca telefonla görüşen ikili evlenme kararı aldı. Bir süre sonra şüpheli, Siu P.Y.F.'yi arayarak İstanbul'a geldiğini, yatırım yapacağını ve bu nedenle paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

EVLİLİK HAYALİ BUHAR OLDU

Telefonun diğer ucundaki sahtekara inanan Hong Konglu diş hekimi, 2020-2022 yılları arasında kendisine bildirilen banka hesaplarına toplam 2.5 milyon dolar gönderdi. Evlilik hayalleri kuran Siu P.Y.F., parça parça para gönderdiği kişiye daha sonra ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Kadın hekim önce Hong Kong polisine başvurdu.

TÜRK POLİSİNDEN OPERASYON

Paranın Türkiye'deki hesaplara aktarıldığının belirlenmesi üzerine, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da şikayette bulundu. Hong Konglu diş hekiminin başvurusu üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu belirlenen zanlıların kimliği tek tek tespit edildi. Aralarında Nijerya uyruklu Kingsley O.'nun (43) da bulunduğu 6 şüpheli Esenyurt'ta gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken; olayın yurtdışı bağlantıları ve para trafiğinin izi araştırılmaya devam ediyor.

PROFİL FOTOĞRAFI BİR İSPANYOL'A AİT

Kendisini Amerikalı işadamı olarak tanıtan dolandırıcının 'Richard' adlı sahte hesapta kullandığı profil fotoğrafının da bir İspanyol'a ait olduğu ortaya çıktı.