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  • Esenyut'ta asayiş uygulaması: 12 şüpheli gözaltına alındı
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Esenyut'ta asayiş uygulaması: 12 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 09:37 - Güncelleme:
Esenyut'ta asayiş uygulaması: 12 şüpheli gözaltına alındı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri idaresinde, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla, Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları şube müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla, ilçede dün akşam saatlerinde çeşitli noktalarda asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 3 bin 145 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi ve 4 yoklama kaçağı yakalandı.

Toplam 1249 araç ve motosikletin durdurulup incelendiği uygulamada, 39 araca 271 bin 208 lira idari para cezası uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde, 2 ruhsatsız tabanca, 15 uyuşturucu hap ve 25 gram uyuşturucu ele geçirildi.

  • Esenyurt operasyonu
  • şüpheli yakalama
  • güvenlik uygulaması

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