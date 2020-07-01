Esfeli Safilin ne demek? Başkan Erdoğan'ın sosyal medya ahlaksızlarına söylediği esfeli safilin anlamı nedir?

01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:06 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:06

Başkan Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın yeni doğan bebeği için sosyal medya üzerinden yapılan çirkin saldırılara tepki verdi. Erdoğan, sosyal medyada yapılan bu saldırılar için 'Hukuk önünde bu esfeli safilinlerin işledikleri her bir suçun hesabını elbette soracağız." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından internet ortamında Esfeli Safilin ne demek? şeklinde aramalar yapılmaya başlandı. İşte Erdoğan'ın açıklamasında kullandığı Esfeli safilin kelimesinin anlamı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız" dedi. Erdoğan, ekim sonunda ilçe kongrelerini, sonrasındaki dört ayda il kongrelerini bitirerek 7. Olağan Büyük Kongre tarihini açıklayacaklarını açıkladı. Berat Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya tepki gösteren Erdoğan, "Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde bu esfeli safilinlerin işledikleri her bir suçun hesabını elbette soracağız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından vatandaşlar, Esfeli Safilin ne demek? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki Başkan Erdoğan'ın sosyal medya ahlaksızlarına söylediği esfeli safilin anlamı nedir? İşte Esfeli Safilin kelime anlamı.

ESFELİ SAFİLİN NE DEMEK?

Esfeli safilin, insani mertebelerin en zelil en aşağılanmışıdır. cehennemin ta dibi gibi bir anlamı kesinlikle olmamakla birlikte hayvandan da aşağı olma halidir.

İşte Esfeli safilinin kelime anlamları:

Sefillerin en sefili. Cehennem'in en aşağı tabakasındakiler.

Aşağıların en aşağısı.

En aşağı yer. Zaiflik, yaşlılık, boy bos, akıl ve anlayışın gidip çocuk gibi olmak, amel ve iş yapmaktan kesilip, sevâb kazanacak bir şey yapamaz hâle gelmek, erzel-i ömür. Cehennem'in aşağısı.

Cehennemin en alt tabakası, aşağının aşağısı.

Aşağıların en aşağısı.

Alçaklığın en aşağı derecesi.

Bakan Albayrak ve eşine çirkin saldırıya tepki

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması:

'Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Rabbim cümle evlatlarımızla birlikte Hamza Salih'e de sağlıklı, hayırlı bir ömür nasip etsin. Berat bey yavrusunun doğumu ve sevincini bir mesajla paylaştı. Tabi olarak iyi dilekler ifade eden yorumlar geldi. Ancak sayıca az da olsa bırakın ahlakı, namusu ayaklar altına alan bazı alçaklar içlerindeki kötülükleri ortaya çıkarmaya başladı. Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde bu esfeli safilinlerin işledikleri her bir suçun hesabını elbette soracağız. Bu tür ahlaksızlıkların artmasında mecraların kontrolsüzlüğünün ve organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır.'