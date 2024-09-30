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  • Eşi direksiyon sınavını geçemeyince görevliyi darp etmişti... Mahkeme kararını verdi
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Eşi direksiyon sınavını geçemeyince görevliyi darp etmişti... Mahkeme kararını verdi

Adana'da eşinin direksiyon sınavından kalmasının ardından görevli öğretmeni darbeden şüpheli tutuklandı.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Eşi direksiyon sınavını geçemeyince görevliyi darp etmişti... Mahkeme kararını verdi
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Merkez Yüreğir ilçesinde dün eşi Esma V'nin ehliyet direksiyon sınavından kalması üzerine görevli öğretmen Baddal A'yı darbeden Murat V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı Murat V, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- OLAY

İlçedeki Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda dün ehliyet direksiyon sınavına giren Esma V, sürüşünü tamamlayarak geldiği bitiş noktasında görevlilerce hatalar yapması nedeniyle direksiyon sınavından geçirilmemişti.

Eşinin 4. kez girdiği direksiyon sınavından da geçememesine sinirlenen Murat V, çıkan tartışma sonrası görevli öğretmen Baddal A'yı darbetmişti.

Polis, burnu kırılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Baddal A'nın şikayeti üzerine şüpheliyi gözaltına almıştı.

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