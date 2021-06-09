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Eşi ihbar etti! Aracında ölü bulundu

Konya'da eşinin polisi arayıp haber alamadığını söylediği Hadi S. (36), otomobilinde tabancayla başından vurulmuş, ölü bulundu.

DHA09 Haziran 2021 Çarşamba 15:05 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 15:05
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Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Tekineller Sokak'ta tenha bir bölgede meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Hadi S., sabah otomobiliyle işe gitmek için evden ayrıldı. Hadi S.'nin eşi Tuba S. saat 12.00 sıralarında polisi arayıp, kocasından haber alamadığını ve durumundan endişe ettiğini belirtti. Polis Hadi S.'yi ararken, Saraçoğlu Mahallesi'nde otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, Hadi S.'nin tabancayla başından vurulması sonucu öldüğünü tespit etti. Hadi S.'nin yanında, bir de tabanca bulundu.

Hadi S.'nin cansız bedeni otopsi için ambulansla Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, Hadi S.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

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