İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9038
  • EURO
    53,4267
  • ALTIN
    6610.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu: Dicle Baraj Gölü'nde acı tablo
Güncel

Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu: Dicle Baraj Gölü'nde acı tablo

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kişi, baraj gölünde ölü bulundu.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 19:13 - Güncelleme:
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu: Dicle Baraj Gölü'nde acı tablo
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Haci Ö. (30), dün ailesiyle birlikte gezi amacıyla il merkezinden Dicle Baraj Gölü'nün Kale Mahallesi mevkisine gitti.

Bir süre sonra gözden kaybolan Haci Ö'yü bulamayan aile bireyleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine polis ekiplerince bölgede arama yapıldı.

Aramalardan sonuç alınamaması üzerine bugün bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin baraj gölünde yaptığı aramada, Haci Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cenaze, önce Eğil Devlet Hastanesi'ne ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan, Haci Ö'nün psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.