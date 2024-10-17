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Eşi tarafından katledilen Semira, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de eşi Tuncay Ateş (45) tarafından vurularak öldürülen Semira Ateş (39), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

DHA17 Ekim 2024 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
Eşi tarafından katledilen Semira, son yolculuğuna uğurlandı
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Olay, 13 Ekim'de gece saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi 2051 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Çıkan tartışma sonucu Tuncay Ateş, eşi Semira Ateş'i yatak odasında ensesinden tabancayla vurdu. Eşini vurduktan yaklaşık 1 saat sonra sağlık ekiplerine haber veren Tuncay Ateş, yaralı eşini hastaneye götüren ambulansı kendi aracıyla takip etti. Ateş, hastane önünde aracı durduran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Semira Ateş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

'HATIRLAMIYORUM'

Tuncay Ateş, polise verdiği ifadesinde, eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söyledi. 'Kavga' ve 'Gürültüye neden olma' suçlarından kaydı olduğu belirtilen Tuncay Ateş'in olay günü yapılan muayenesinde 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavisi süren Semira Ateş, dün öğleden sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Semira Ateş'in yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, bugün ailesinin Darıca ilçesindeki evine getirildi. Semira Ateş'in cenazesi, öğle vakti Darıca Hicret Camisi'nde kılınan namazın ardından Gebze Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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