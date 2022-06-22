Eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldüren cani öldü

Bozdoğan Mahallesi'nde 5 gün önce eşi, 3 yaşındaki bedensel engelli kızı ve 7 aylık oğlunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Onur Muti (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Muti'nin cenazesinin, Bozdoğan Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Evlerinde eşi Selda (25) ve çocukları Beyhan Su ile Ata'yı tüfekle öldüren Onur Muti, intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralanan Muti, sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.