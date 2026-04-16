  • Eşi ve annesini darp etti! Sokakta rastgele ateş açtı
Güncel

Eşi ve annesini darp etti! Sokakta rastgele ateş açtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çevreye silahla rastgele ateş eden ve polise direnen kişi, yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Ekipler, zanlının eşi ve annesini darbettiğini tespit etti.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
Ekipler, Tuncay E.'nin (41) eşi ve annesini darbettiğini tespit etti.

OLAY YERİNDE ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALINDİ

Tuncay E.'nin ekiplere tüfek göstererek silahla hamlede bulunması üzerine bölgeye takviye personel ve özel harekat unsurları sevk edildi, olay yerinde çevre güvenliği alındı.

Bahçe içerisinde elindeki tüfekle rastgele ateş eden, ardından güvenlik çemberini aşarak ekiplere silah doğrultup koşan Tuncay E, uyarılara rağmen teslim olmaması üzerine ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Yaralı Tuncay E. ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede kurşun isabet eden ev ve arabalarda inceleme yaptı.

Yolun ortasında bulunan Tuncay E.'nin silahı da incelemeye alındı.

Öte yandan olay anı, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde polisin silahlı kişiye ihtarda bulunması, ekiplerin sokakta koşuşturması, şüphelinin vurularak etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.

