Güncel

Eşi ve çocuğunu 'öldürmekle' suçlanmıştı! Cezaevinde canına kıymaya çalıştı

Kızılırmak Nehri'nde eşi ve çocuğunu nehirde öldürmekle suçlanan Dr. Serdar Kıyak, Bafra Cezaevi'nde kendini asarak intihara teşebbüs etti. Müdahale edilen Kıyak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

İHA18 Eylül 2025 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Eşi ve çocuğunu 'öldürmekle' suçlanmıştı! Cezaevinde canına kıymaya çalıştı
Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri'nde "tasarlayarak kasten öldürme" iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak'ın, kaldığı Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, cezaevinde kendini asan doktor, görevlilerin müdahalesi sonucu Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından psikiyatri doktoru tarafından muayene edilen Kıyak, tedbir amaçlı olarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Kıyak, geçtiğimiz günlerde eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğlu Poyraz'ı (küçük yaşta) Kızılırmak Nehri'nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü daha önce kamuoyuna duyurmuştu.

Eşi ve bebeğini bile bile ölüme terk etti

Anne ve bebeği hayatını kaybetmişti
  • intihar teşebbüsü
  • dr. serdar kıyak
  • bafra cezaevi

