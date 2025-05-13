İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2025 Salı / 16 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7828
  • EURO
    43,1502
  • ALTIN
    4042.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü... Acı olayda dehşete düşüren şüphe!
Güncel

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü... Acı olayda dehşete düşüren şüphe!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye eri Turgay Gezgin'in evinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Gezgin cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polis ekiplerinin iki aylık teknik takibi, itfaiye erinin F.T. isimli bir hemşireyle ilişkisini ortaya çıkardı.

İHA13 Mayıs 2025 Salı 14:42 - Güncelleme:
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü... Acı olayda dehşete düşüren şüphe!
ABONE OL

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğunu kaybeden itfaiye eri cinayet şüphesi ile gözaltına alındı. İtfaiye erinin yaşanan acı olaydan hemen sonra F.T. isimli hemşire ile birlikteliği olduğu, polis ekiplerin 2 aylık teknik takibine takıldıkları öğrenildi.

Yangın, Yeşil Mahalle 372 Sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katında geçtiğimiz 18 Mart günü sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının itfaiye personeli Turgay Ahmet Gezgin'in evinde olduğunu belirledi. Yangında Gezgin'in eşi Fatma Gezgin (34), çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) hayatını kaybetti.

"İTFAİYE ERİ VE BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN GÖZALTINA ALINDI"

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından konu ile ilgili olarak yapılan 2 aylık teknik takip sonrasında, konunun şüphelisi olarak Turgay Ahmet Gezgin ve birlikteliği olduğu iddia edilen hemşire F.T isimli kadın takibe alındı. Şüpheli şahıslar bugün saat 03.00 sıralarında yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli şahıs gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.