Eşi ve oğlunu katleden caniye müebbet hapis

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, SEGBİS ile tutuklu sanık Ömer Gökhan Alacı, sanık avukatı, Didem Örs Alacı'nın annesi Meliha ve babası Ahmet Örs, avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı.

Anne Meliha ve baba Ahmet Örs, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kan donduran detay Örs ailesinin avukatları da sanığın canavarca hisle işlediği suç nedeniyle en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı'nın son sözlerini sorduğu sanık Ömer Gökhan Alacı ise söyleyecek bir sözünün olmadığını belirtti.

Karar için duruşmaya ara verildi.

Mahkeme heyeti, sanığa "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" ile "alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kan donduran cinayet sonrası mektup

OLAY

Edirne'de geçen yıl 4 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda Didem Örs Alacı'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine daireye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, girdikleri evde Didem Örs Alacı, oğlu Doruk Kaan Alacı ve baba Ömer Gökhan Alacı'nın hareketsiz yattığını görmüş, yapılan incelemede eşi ve oğlunu boğarak öldüren Ömer Gökhan Alacı'nın kendini bıçaklayarak intihar girişiminde bulunduğu belirlenmişti.

Ağır yaralanan zanlı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

