'Esila Ayık bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı' iddiasını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada tutuklu yargılanan Esila Ayık'ın şuan tutuklu olduğu ceza infaz kurumunda olduğu belirtilirken, cezaevlerindeki tutukluların rutin sağlık kontrollerinin mevzuata uygun şekilde yapıldığı ifade edildi.

DMM'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Esila Ayık, cezaevinde bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı" iddiası doğru değildir. Tutuklu yargılanan Esila Ayık'ın iddia edilenin aksine bilincini kaybetmesi veya hastaneye kaldırılması söz konusu değildir. Ayık, şuan tutuklu olduğu ceza infaz kurumunda bulunmaktadır. Cezaevlerindeki tutukluların rutin sağlık kontrolleri mevzuata uygun şekilde yerine getirilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.