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Eşim Benzerim Yok Elif kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Elif Akçam Eşim Benzerim Yok'ta!

Eşim Benzerim Yok programını takip edenler, dikkat çeken yarışmacı Elif hakkında araştırma yapıyor. Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan yarışmacı Elif Akçam, daha önce Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasına katılmıştı. Peki Eşim Benzerim Yok Elif kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

9 Ağustos 2023 Çarşamba 17:48 - Güncelleme:
Eşim Benzerim Yok Elif kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Elif Akçam Eşim Benzerim Yok'ta!
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Eşim Benzerim Yok programı hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Burcu Esmersoy'un sunduğu sevilen yarışmanda 12 yarışmacı 10 hafta boyunca mücadele edecek. Daha önce Gelinim Mutfakta programına katılan Elif Akçam, 'Eşim Benzerim Yok' yarışmasına dahil oldu. Peki Eşim Benzerim Yok Elif kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Eşim Benzerim Yok programında yer alan yarışmacılardan Elif izleyiciler tarafından dikkat çeken isimler arasında yerini aldı.

Elif Akçam, sağlık sektöründe çalışmasının yanı sıra sosyal medyaya içerikler üretmektedir.

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonunda yer alan Elif Akçam, 2009 senesinde ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in Gelinim Mutfakta yarışmasını sunduğu dönemde de programa katılmıştır.

TikTok platformunda fenomen olan yarışmacı, daha önce Gelinim Mutfakta yarışmasına da katılmıştı.

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