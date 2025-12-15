Olay, önceki gece Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerinde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Yangun (28), eşiyle birlikte tekel bayinin önünde bulunduğu sırada Cem Ç. (51) ile arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın, Yangun'un Cem Ç.'ye yönelik "Eşime neden baktın?" demesi üzerine başladığı iddia edildi.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü, bu sırada Murat Yangun'un vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öne sürüldü. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G.'nin de kolundan yaralandığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Murat Yangun'un, kendi imkânlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan H.G.'nin hastanedeki tedavisi sürerken olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, zanlının Murat Yangun'a yönelik saldırıda bulunduğu, bunun üzerine Yangun'un da karşılık verdiği anların yer aldığı öğrenildi. Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şüpheli Cem Ç.'nin daha önce 8 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.