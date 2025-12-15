İSTANBUL 12°C / 4°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Eşime neden baktın'' cinayetinde yeni gelişme: Kamera görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

''Eşime neden baktın'' cinayetinde yeni gelişme: Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak'ta Cem Ç. (51), kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü, araya girmek isteyen tekel bayi işletmecisi H.G.'yi (25) de yaraladı. Bıçaklı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

15 Aralık 2025 Pazartesi 13:54
''Eşime neden baktın'' cinayetinde yeni gelişme: Kamera görüntüleri ortaya çıktı
Olay, önceki gece Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerinde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Yangun (28), eşiyle birlikte tekel bayinin önünde bulunduğu sırada Cem Ç. (51) ile arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın, Yangun'un Cem Ç.'ye yönelik "Eşime neden baktın?" demesi üzerine başladığı iddia edildi.

"EŞİME NEDEN BAKTIN" TARTIŞMASI GENÇ ADAMIN CANINI ALDI

Kısa sürede büyüyen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü, bu sırada Murat Yangun'un vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öne sürüldü. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G.'nin de kolundan yaralandığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CİNAYETİN GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKTI

Ağır yaralanan Murat Yangun'un, kendi imkânlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan H.G.'nin hastanedeki tedavisi sürerken olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

ŞÜPHELİNİN SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Görüntülerde, zanlının Murat Yangun'a yönelik saldırıda bulunduğu, bunun üzerine Yangun'un da karşılık verdiği anların yer aldığı öğrenildi. Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şüpheli Cem Ç.'nin daha önce 8 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

  • Zonguldak
  • Bıçaklı Olay
  • Güvenlik Kamerası Görüntüleri

