Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Murat Yangun'un (28) “Eşime neden baktın?” sözleriyle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Yangun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan şüpheli Cem Ç. (51) gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

IHA14 Aralık 2025 Pazar 15:07 - Güncelleme:
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan tartışmada bıçaklanan Murat Yangun hayatını kaybetti, olayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı, şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerinde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. İddiaya göre Murat Yangun (28), büfenin önünde eşi ile beklerken bakışlarından rahatsız olduğu Cem Ç.'ye (51) "Eşime neden baktın?" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bu sırada Murat Yangun'un, şüpheli tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öne sürüldü. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Murat Yangun'un, kendi imkânlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan H.G. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında şüpheli Cem Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, iddiaların aksine Yangun'nun eşine bakmadığını ancak Yangun'un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını öne sürdü. 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Ç.; bıçaklı kavgada tekel bayi işletmecisini de yaraladığını söyledi. Cem Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürüyor.

Öte yandan, Murat Yangun'un Ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, genç yaşta hayatını kaybeden Yangun'un ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

