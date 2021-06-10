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Eşine laf attığını iddia ettiği komşusunu öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta, bir kişi eşine laf attığını iddia ettiği komşusu Gökhan Karabulut'u silahla vurdu. Gökhan Karabulut hastanede hayatını kaybederken, saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA10 Haziran 2021 Perşembe 11:30 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 11:30
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Olay, geçen Salı saat 00.30 sıralarında Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Karabulut, daha önce de anlaşmazlık yaşadığı komşusunun eşi ile öğle saatlerinde tartıştı. Akşam saatlerinde evine gelen adam eşinin komşusuyla tartıştığını öğrenince öfkelendi. Yatak odasından aldığı tabanca ile komşusu Gökhan Karabulut'un kapısına dayandı. İkili arasında tartışma çıktı. Şüpheli, Gökhan Karabulut'u silahla vurdu. Şüpheli buradan kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Karabulut, hayatını kaybetti. Şüpheli, silahla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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