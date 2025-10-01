İstanbul Çekmeköy'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulan 3 çocuk annesi Suzan Elik'in kardeşi Nalin Özaras, ablasının yıllarca şiddete maruz kaldığını ve olayın planlı bir saldırı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz gün Çekmeköy Soğukpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yunus E., konuşma bahanesiyle eşi Suzan Elik'i dışarı çağırdı.

Kadın sokakta yürüdüğü sırada saldırgan, araçla takip ederek yanına geldi ve tabancayla ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

"ABLAM YILLARCA ŞİDDETE MARUZ KALDI"

Olay sonrası açıklama yapan Suzan Elik'in kardeşi Nalin Özaras, "Şu an ablam yoğun bakımda, durumu çok kritik. Bu bir komplo. Fail çocukların montunu getirmesini bahane ederek ablamı tenha bir sokağa çağırıyor. Arkadan yaklaşarak kurşun sıkıyor. Ablamın tüm fonksiyonları kaybolmuş durumda. Üç erkek çocuğu var, en küçüğü 7 yaşında. Çocuklara ulaşamıyoruz, can güvenlikleri yok" dedi.

Özaras, şüphelinin yakalanmasını isteyerek, "Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Fail şu an saklanıyor.

Karşı tarafın tutuklanmasını, azmettiren kişilerin de ifadelerinin alınmasını istiyoruz. Ablam yıllardır şiddete maruz kalıyordu. Sürekli uzaklaştırma talep ediyordu. Bu bir pusu ve planlı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırgan Yunus E.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.