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  • Eşine silah çeken kadın kamerada! Ateş edemeyince yaraladı
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Eşine silah çeken kadın kamerada! Ateş edemeyince yaraladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Rahim I. ile büfede karşılaşan Mersiye I., mal paylaşımı tartışması sırasında yanında getirdiği tabancayı eşine doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine çıkan arbedede eşini kabza ile yaralayan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. 'Bir anlık öfkeyle yaptım' ifadesini veren Mersiye I., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA26 Haziran 2026 Cuma 15:16 - Güncelleme:
Eşine silah çeken kadın kamerada! Ateş edemeyince yaraladı
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Korkutan olay, Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'taki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, boşanma sürecinde olan Mersiye I. ile eşi Rahim I. büfede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Mersiye I., yanındaki tabancayı eşine doğrultarak tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yapması nedeniyle ateş almadı. Bunun üzerine çıkan arbedede Rahim I., tabancanın kabzası ile başına vurulması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı koca, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM" DEDİ

Gözaltına alınan Mersiye I., boşanma aşamasında olduğu eşiyle mal paylaşımı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkların etkisiyle 'bir anlık öfkeyle' silahı kullandığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mersiye I., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • boşanma
  • eş şiddeti
  • silahlı saldırı

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