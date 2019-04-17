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Eşini bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Bursa'da kendisinden ayrılmak isteyen eşini bıçakla yaralayan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Muhammet T. (34) ile yakınları ve avukatı katıldı.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenen Muhammet T, son savunmasında, pişman olduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanığa 15 yıl hapis cezası verdi. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde, geçen yıl haziran ayında, Muhammet T, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe T'yi kavga sırasında göğsünden bıçakla yaralamıştı.

Ayşe T, Muradiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanmıştı. Gözaltına alınan Muhammet T, mahkemece tutuklanmıştı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Ayşe T. ise daha sonra şikayetinden vazgeçmişti.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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