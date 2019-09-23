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Eşini birliğine teslim edip dönerken çocuğu ile can verdi

Erzurum'da, eşini askeri birliğine teslim edip dönerken kaza geçiren genç anne ile çocuğu öldü, biri çocuk 3 kişi de yaralandı.

  • AA
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Erzincan'da oğlu Yusuf Tunç'u askeri birliğine bıraktıktan sonra Ağrı'ya dönen baba Mehmet Sabri Tunç (64) yönetimindeki 41 ACG 366 plakalı otomobil, Erzurum'daki Kuzey Çevre Yolu'nda şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Yusuf Tunç'un eşi Leyla Tunç'un (26) olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü Mehmet Sabri Tunç, eşi Zeytin, torunları Elif Ebrar ve Meryem Tunç (3), Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Elif Ebrar Tunç burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Sabri, Zeytin ve torunu Meryem Tunç'un aynı hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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