  Eşini boşanmaktan vazgeçirmek istedi: Adliyenin önünde öldüresiye darp etti
Güncel

Eşini boşanmaktan vazgeçirmek istedi: Adliyenin önünde öldüresiye darp etti

Gaziantep'te boşanmak isteyen karısını adliye önünde darp eden koca, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA29 Ocak 2026 Perşembe 09:33 - Güncelleme:
Eşini boşanmaktan vazgeçirmek istedi: Adliyenin önünde öldüresiye darp etti
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Nazlı Y. (26), 9 yıldır evli olduğu kocası Feyzullah Y.'den şiddet gördüğü ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı nedeniyle boşanmak için başvuruda bulunarak kocası hakkında şikayetçi oldu. Durumu öğrenen Feyzullah Y., karısını şikayetinden vazgeçirmek için zorla adliyeye götürdü.

ÖLDÜRESİYE DARP EDİLDİ, YÜZÜ GÖZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Fayzullah Y., şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyen karısını adliye yakınlarında öldüresiye darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan kadın, çevredeki vatandaşlarca son anda kurtarılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan kadının kafa travması geçirdiği, burnunda kırık olduğu ve gözlerinde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Talihsiz kadının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan saldırgan Feyzullah Y., emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

