30 Aralık 2025 Salı
  Eşini darbeden zanlının evinden silah ve kaçak malzeme çıktı
Güncel

Eşini darbeden zanlının evinden silah ve kaçak malzeme çıktı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen aile içi şiddet olayı sonrası yapılan aramada, eşini darbeden şahsın evinde silah ve kaçak malzeme ele geçirilirken, şüpheli tutuklandı.

30 Aralık 2025 Salı 14:58
Eşini darbeden zanlının evinden silah ve kaçak malzeme çıktı
ABONE OL

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede yaşanan aile içi şiddet olayıyla ilgili olarak R.Ç. (32) isimli şüpheli hakkında işlem yapıldı. Edinilen bilgilere göre, şüphelinin eşini darbederek başından yaraladığı, yaralı kadının Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli R.Ç.'ye ait ikamette yapılan aramada, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet 9 mm fişek ile 5607 sayılı Kanun kapsamında 1 adet elektronik sigara, 10 adet likit, 2 adet şişe tiner ve şırınga ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 6284, 6136 ve 5607 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından adli makamlara sevk edildi. R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • aile içi şiddet
  • ev arama
  • silah ele geçirme
  • darp
  • tutuklama

