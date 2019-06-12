Olay, Ocak ayında Bursa´nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Canıtez, kendisine boşanma davası açan ayrı yaşadığı eşi Aynur Canıtez'e tuzak kurdu. Adına kargo geldiğine dair haber verilen Canıtez, yakındaki Demirtaş Kargo Şubesi'ne gitti. Ancak Aynur Canıtez, buradaki çalışanlardan adına kargo gelmediğini öğrendi. Bu sırada içeriye giren Ali Canıtez, Aynur Canıtez'e tabancayla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Aynur Canıtez, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaçan Ali Canıtez, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ailesinin evine giderken yolda uygulama yapan polis ekiplerince yakalandı. Bursa´ya getirilen Ali Canıtez, ilk ifadesinde, "Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Boşanmak da istemedik. Ben barışmak istedim. O buna hep karşı çıktı. Olaydan 2 gün önce barışmak için aradım. Bana 'herkes kendi yoluna gitsin' dedi. Ben de bu durum üzerine öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım" dedi. Canıtez, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklandı.

'MASAJ SALONUNDAKİ KADINA ARATTIRDIM'

Bursa 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi yargılanmasına başlanan Ali Canıtez, iki yıl öncesine kadar, eşi ile aralarında sıkıntı olmadığını söyleyerek, "Evde yanına sokulduğumda beni istemiyordu. Kendisine dokundurmuyordu. Bir gün iş yerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğimde eşimin benim hakkımda açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Daha sonra eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Telefonla görüştüğümde eşim 'sığınma evindeyim kafamı dinliyorum' dedi. Daha sonra eşimin S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikodu ile çalkalanıyordu. Beni tanıyacağı için, masaj salonunda çalışan bir kadına 'Kargoda emanetin var, gel al' diyerek arattırdım. Kargo şubesine girince ben de arkasından girdim ve onunla konuşmak istedim. Bana 'ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur' deyince kendimi kaybettim. Ondan sonrasını kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonra Samsun´a gittim. Polislere zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım" dedi.

ÇOCUKLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın çocukları Muhammet Canıtez, Özlem Uyanık, babalarından şikayetçi olmadıklarını söyledi. Özlem Uyanık, son aylarda tavırları değişen annesinin telefonuna yüklediği bir sistem ile kimlerle görüştüğünü tespit ettiğini, gece sabaha kadar görüştüğü numarayı kendi cep telefonuna yüklediğini bir erkeğin resmini gördüğünü, bu kişinin sonradan annesinin konuştuğu S.D. adlı kişi olduğunu öğrendiklerini ve annesinin ölümünden sonra bu kişinin yakınları tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve Aynur Canıtez ile birlikte olduğu iddia edilen S.D. isimli erkek arkadaşının tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.