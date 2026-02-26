İSTANBUL 8°C / 4°C
Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde bir şahıs, eşini çalıştığı mobilya mağazasında darbetti. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA26 Şubat 2026 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Olay, 2025 Aralık ayında Atakum ilçesinde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazada cep telefonuyla konuşan şahıs, bir süre sonra mağaza çalışanı olan eşine bağırmaya başladı.

EŞİNİN MAĞAZANIN ORTASINDA DARBETTİ

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkesine hakim olamayan şahıs, eşine şiddet uyguladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, telefonla konuştuğu sırada eşine yönelerek tartışma başlatan şahsın, daha sonra fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Öte yandan, çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını öğrenildi.

